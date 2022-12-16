Про досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

05:14 Росіяни вночі знову атакували Київ "Шахідами". Нашим військовим вдалося збити 9 безпілотників. За попередніми даними, є влучання в області.

03:03 У ЗСУ розповіли, що українські військові операції на території Росії є дуже складними. Все тому, що наші воїни атакують лише військові об'єкти, а не цивільні, як це робить держава-агресорка. Українська "бавовна" навідується у логістичні центри чи командні пункти окупантів.

02:04 У Києві та багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Під час неї звуки вибухів пролунали у районі Білої Церкви. Загалом у Київській області активно працювали сили ППО, але, ймовірно, є влучання іранських дронів.

01:11 Під Бєлгородом розгулялася "бавовна". Унаслідок неї спалахнула сильна пожежа, а місцева влада заявила про постраждалих. Паралельно з цим росіяни атакували Миколаївську область дронами-камікадзе.