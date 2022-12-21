Про це та загальну ситуацію з фронту повідомили у ранковому зведенні Генштабу. У відомстві зазначили, що окупанти продовжують штурмувати наші позиції, зазнаючи шалених втрат. Але про все по черзі.

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З Василівки готують примусову евакуацію

Як зазначають у відомстві, війська окупантів з 12 грудня займаються підготовкою до примусової евакуації. Вивозитимуть мешканців міста Василівка, а також прилеглих населених пунктів. Нагадаємо, що мовиться про частину захопленої Запорізької області.

Якщо ми вже заговорили про Запоріжжя, то на однойменному та Херсонському напрямках не вщухають обстріли. З РСЗВ окупанти атакують низку населених пунктів. Зокрема, Білогір'я, Кам'янське та Малі Щербаки на Запоріжжі. А також Новодмитрівку, Кам'янське, Республіканця, Новоберислава, Понятівку, Херсон, Микільське, Садове й Антонівку на Херсонщині.

ЗСУ результативно виконують роботу

Зазначимо, що упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах скупчення живої сили, озброєння та техніки ворога. Крім того, 12 ударів припали по позиціях зенітно-ракетних комплексів росіян.

Результативно свою роботу виконали також підрозділи ракетних військ і артилерія. Їм вдалося уразити склад боєприпасів, 3 пункти управління, а також 10 районів скупчення живої сили ворога.

Також є підтвердження вогневого ураження, яке завдали ЗСУ 19 грудня. Мовиться про удар по живій силі та техніці окупантів у районі Василівки, що на Херсонщині. Вдалося знищити 8 одиниць важкої військової техніки. Щодо втрат серед живої сили, то вони уточнюються.

Упродовж минулої доби підрозділи Сил оборони відбили низку атак ворога. Їх зафіксували поблизу 25 населених пунктів. Зокрема, Масютівки на Харківщині, Підкуйчанська, Діброви та Білогорівки на Луганщині, Верхньокам'янського, Веселого, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Водяного, Пісків, Невельського, Мар'їнки, Новомихайлівки, а також Пречистівки на Донеччині.

У той самий час ворог завдав 5 ракетних і 16 авіаударів. Крім того, зафіксували 61 обстріл з РСЗВ. Унаслідок цього значних ушкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Також постраждали мирні мешканці Херсона, Костянтинівки та Вовчанська.

Яка ситуація на інших напрямках фронту

Наприклад, на Волинському та Поліському не спостерігають суттєвих змін. За даними Генштабу, ознак формування наступальних угруповань ворога там теж не виявили.

Натомість не припиняються обстріли населених пунктів на інших напрямках. По них ворог б'є з усіх видів наявного у нього озброєння. Під вогонь потрапили Сіверський, Слобожанський, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, а також Новопавлівський напрямки.

Наостанок нагадаємо про актуальні втрати ворога. Станом на ранок 21 грудня вдалося знищити 99 230 російських загарбників. Зауважимо, що це приблизна цифра, адже точно підрахувати кількість ліквідованих ворогів у зонах ведення активних бойових дій неможливо.