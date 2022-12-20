Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Вони опублікували розмову росіянина з матір'ю.
До теми Під час обміну полоненими росіяни ділять людей на "сорти", – українська розвідка
"Пацанів покришили нормально. Приїхав з Ярославля третій батальйон до нас на підсилення й 20 людей вбило. Я не поранений, нема і подряпини. Стою дивлюся на х*хлів у той бік. І то це наш так вистрелив і 20 пацанів вбив. Командування тут таке – тварюки. Своїх вбивають", – сказав росіянин.
Про що ще говорили росіяни
Окупанта, телефонну розмову якого зафіксували, звати Олексій. Мати запитує, чи він захоче далі воювати. Проте той не хоче відповідати й говорить, що також тепер командир.
Втрати більші від своїх, ніж від х*хлів. Тут все серйозно, мамо, – сказав загарбник.
Мати ворога обурилася, що тепер війна прийшла й до російських міст.
Перехоплений діалог росіян: слухати запис
Інформація від української розвідки: останні новини
- Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що Путін приїхав 19 грудня у Мінськ, щоб домовитися про посилення своєї армії.
- За інформацією заступника керівника ГУР Вадима Скібіцького, українські військові працюють і на території Росії. Спецоперації проводять лише проти військових цілей.
- У ще одній перехопленій розмові росіянин жаліється, що дуже хоче додому, бо навіть чеченці бояться воювати. Окупант говорить, що на їхні позиції прилітають українські дрони й атакують вибухівкою.