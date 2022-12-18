Про це розповіли у Головному управління розвідки Міністерства оборони. Вони опублікували перехоплену розмову ворогів.
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"Вчора гранати впали за пів метра. Дупу подерло. У сорочці народилися. Втрьох вилізли. Мені в каску влучило. Добре, що каска була. Думав, когось вбило", – говорить загарбник.
Про що говорив загарбник
Окупант розповідає, що щодня на їхні позиції прилітають українські дрони й скидають вибухівку. Через це загарбники хочуть додому.
Всі хочуть додому, просто всі. Чеченці, які пройшли війни, кажуть, що треба бігти звідси. Це не війна, це просто… Я не бачив жодного хохла. Ми стоїмо і 200-х щодня вивозять, – сказав ворог.
Його співрозмовниця переймається і каже, що понад усе хоче його повернення додому. Для цього вона щоночі молиться.
"Приїду я. Кажу тобі, Бог, бл*ть, з нами", – відповів росіянин.
Повідомлення від української розвідки: останні новини
- У ГУР повідомили, що Росія отримала від Ірану нову партію дронів. Крім цього, відомо про домовленості щодо ракет.
- Окупанти можуть знову повномасштабно атакувати Україну. За інформацією ГУР, для цього Кремль провів не часткову, а повноцінну мобілізацію.
- Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що Україна обміняла священника УПЦ МП на американця Суеді Мукерезі. Чоловіка ще в червні викрали російські вбивці.