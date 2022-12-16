Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

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"Проведена в Росії не часткова, а повноцінна мобілізація дає додаткові людські ресурси, які використовуватимуть як гарматне м'ясо", – сказав Юсов.

Чи можливі переговори

Юсов також розповів, за яких умов можливі переговори з Кремлем. Ворог має вивести всі війська з України та виплатити репарації. Крім цього, всі воєнні злочинці мають отримати покарання, а ядерне озброєння Росії має потрапити під міжнародний контроль.

Лише за цих умов можливі певні гарантії безпеки для Росії, – наголосив Юсов.

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