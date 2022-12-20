Лише за минулу добу наші воїни відправили "на концерт Кобзона" 430 ворожих бійців. Крім того, вони "мінуснули" чимало техніки окупантів.

Втрати російської армії у техніці

  • Танків – 2 995 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 5 974 одиниці;
  • артилерійських систем – 1 960 одиниць;
  • РСЗВ – 410 одиниць;
  • засобів ППО – 212 одиниць;
  • літаків – 281 одиниця;
  • гелікоптерів – 266 одиниць;
  • безпілотників – 1 680 одиниць;
  • крилатих ракет – 623 одиниці;
  • кораблів та катерів – 16 одиниць;
  • автотехніки та цистерн з ПММ – 4 599 одиниць;
  • спеціальної техніки – 177 одиниць.