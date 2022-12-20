Только за минувшие сутки наши воины отправили "на концерт Кобзона" 430 вражеских бойцов. Кроме того, они "минуснули" немало техники оккупантов.

Потери русской армии в технике

  • Танков – 2 995 единиц;
  • боевых бронированных машин – 5 974 единицы;
  • артиллерийских систем – 1 960 единиц;
  • РСЗО – 410 единиц;
  • средств ПВО – 212 единиц;
  • самолетов – 281 единица;
  • вертолетов – 266 единиц;
  • беспилотников – 1680 единиц;
  • крылатых ракет – 623 единицы;
  • кораблей и катеров – 16 единиц;
  • автотехники и цистерн с ГСМ – 4 599 единиц;
  • специальной техники – 177 единиц.