Только за минувшие сутки наши воины отправили "на концерт Кобзона" 430 вражеских бойцов. Кроме того, они "минуснули" немало техники оккупантов.
Потери русской армии в технике
- Танков – 2 995 единиц;
- боевых бронированных машин – 5 974 единицы;
- артиллерийских систем – 1 960 единиц;
- РСЗО – 410 единиц;
- средств ПВО – 212 единиц;
- самолетов – 281 единица;
- вертолетов – 266 единиц;
- беспилотников – 1680 единиц;
- крылатых ракет – 623 единицы;
- кораблей и катеров – 16 единиц;
- автотехники и цистерн с ГСМ – 4 599 единиц;
- специальной техники – 177 единиц.