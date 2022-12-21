За 300 дней полномасштабной войны Россия потеряла 282 самолетов и 267 вертолетов. Очевидно, среди этого количества летательных аппаратов есть те, которые оккупанты ликвидировали собственноручно – без помощи Воздушных Сил ВСУ. Скажем, 21 декабря стало известно, что еще в начале месяца в путинском арсенале стало на один вертолет Ка-52 меньше. И это благодаря действиям "второй армии мира".

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Российская ПВО "очень надежная"

Как информируют в ВСУ со ссылкой на телеграмм-каналы, враждебная противовоздушная оборона вместо ракет и беспилотников ликвидирует свои же летательные аппараты. Этот инцидент со сбитием Ка-52, которые еще называют "Аллигаторами", произошел на Запорожье.

Собственно экипаж российского зенитного пушечно комплекса Панцирь-С1 блестяще ночью отработал по собственному летательному аппарату. Стоит отметить, что, к сожалению, экипаж "Аллигатора", который был внутри Ка-52, выжил. Однако, очевидно, скоро это исправят Вооруженные Силы.

Российское ПВО оно такое. Сбить ракету – нет, а сбить собственный вертолет или самолет – да! Мы за второй вариант. А пока весь экипаж зенитчиков "приглашаем на праздничный ужин" в их честь,

– пошутили в Страткоме ВСУ.

Кроме того, там опубликовали фотографии сбитого летательного аппарата Ка-52 "Аллигатор".



Россияне сбили свой же самолет Ка-52 / Фото из телеграм-каналов

Обратите внимание! Ориентировочная стоимость ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" 16,1 миллиона долларов или 484 миллиона рублей.



Оккупанты сбили свой самолет, что стоит очень дорого / Фотография из телеграм-каналов

В России заканчиваются боеприпасы

Фактически российские захватчики делают все, чтобы эта война закончилась их поражением. Они собственноручно уменьшают свои запасы вооружения, которого и так немного. Американские аналитики отмечают, что во вражеской армии, в частности, заканчиваются артиллерийские боеприпасы.