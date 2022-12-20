Російські опозиційні медіа стверджують, що Путін не був у зоні бойових дій, про що помпезно заявили в Кремлі. Путін відвідав "фронт" у Ростові-на-Дону.

До речі Путін після поїздки в Білорусь збирає велике засідання з російськими військовими

Путін відвідував штаб військ Південного військового округу

Російські ЗМІ проаналізували відео, яке опублікували в Кремлі. Відповідно до ролика, Путін відвідував штаб військ Південного військового округу (ПВО).

За інформацією на сайті Міноборони, штаб розташовується у Ростові-на-Дону. Великий круглий стіл зі штабу ПВО та інтер'єри кімнати, в якій він знаходиться, збігаються з тим, що видно під час відвідин Путіним штабу видів російських військ.

Той самий штаб у листопаді відвідував і міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу.

У Кремлі відреагували на візит Зеленського в Бахмут

Президент України Володимир Зеленський 20 грудня здійснив візит у Бахмут, який Росія намагається захопити 5 поспіль місяців. Саме там наразі ведуться найбільш запеклі та кровопролитні бої.

У Бахмуті український лідер вручив нагороди захисникам України. Крім того, Зеленський поділився враженнями від поїздки на Донбас, заявивши, що Росія залишає після себе розруху.

У Кремлі не залишили візит Зеленського без уваги, адже їх диктатор Путін відсиджується у бункері. Зеленський же повна протилежність – лідер України не боїться покидати свій офіс та їздив на звільнену Харківщину й Херсонщину.

Тому в Москві вирішили збрехати, що Путін нібито трьома днями раніше з'їздив до "зони спецоперації". Відповідну заяву зробив прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков.

Одним з перших фейк про те, що Путін був на фронті, повідомив російський депутат від путінської партії "Єдина Росія" Андрєй Гурулєв. Саме його висловлювання підтвердив Пєсков, але не зміг уточнити, який штаб відвідував Путін.

Шойгу теж відвідав уявний фронт