Про розширене засідання колегії Міноборони Росії повідомила пресслужба Кремля, пише 24 канал. Повідомляється, що з основною доповіддю виступить російський міністр оборони Сєргєй Шойгу.

Зверніть увагу Росія може створити у Білорусі ударне угруповання мобілізованих, – Резніков

Шойгу доповідатиме про хід війни

У Кремлі повідомили, що глава міноборони доповідатиме про хід так званої "спеціальної військової операції", тобто війни проти України.

У засіданні візьмуть участь командування військових округів, видів російських військ. У режимі відеоконференції у заході візьмуть участь близько 15 тисяч посадовців збройних сил Росії.

Путін збирає засідання після поїздки в Мінськ