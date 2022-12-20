Про так званий візит Шойгу в на передову повідомили 18 грудня. У відомстві стверджують, буцімто він здійснив обліт районів дислокації військ і перевірив передові позиції російських підрозділів.
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Де насправді був Шойгу
Також один із головних військових злочинців Росії поспілкувався з російськими окупантами та "подякував особовому складу за зразкове виконання бойових завдань".
Однак проєкт GeoConfirmed встановив, що, попри заяви російського міністерства, на опублікованому відомством відео Шойгу знаходився в десятках кілометрів від передових позицій окупантів.
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Волонтери проєкту геолоціювали місця, які міністр оглядає з ілюмінатора вертольота. З'ясувалося, що окопи, які потрапили в об'єктив камер і над якими пролітав Шойгу, знаходяться на відстані 85 кілометрів від лінії фронту.
Шойгу був в Криму / Скриншот
Міністр оборони Росії перебував на півночі Криму, в районі міста Армянськ.
Шойгу приїхав в Мінськ
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 19 грудня приїхав у Мінськ, щоб зустрітись з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. Посіпаки диктаторів, ймовірно, обговорювали й війну в Україні.
- Ймовірно, що зустріч пройшла у кращих традиціях сусідів-терористів і обговорювали вони небезпеку, яка всюди їм ввижається: то зі сторони Заходу, НАТО, то зі сторони України.
- Шойгу прибув на зустріч не у кращому стані здоров'я. Якщо раніше на різних офіційних зустрічах хворобливо виглядав Путін, то цього разу у цій ролі його змінив Шойгу.
- Він підозріло шкутильгав. Можливо, навідувався на передову до своїх вояк, перед зустріччю, або отримав прочуханки від свого наставника за численні поразки. Хто зна, та й вік уже відповідний.