Про так званий візит Шойгу в на передову повідомили 18 грудня. У відомстві стверджують, буцімто він здійснив обліт районів дислокації військ і перевірив передові позиції російських підрозділів.

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Де насправді був Шойгу

Також один із головних військових злочинців Росії поспілкувався з російськими окупантами та "подякував особовому складу за зразкове виконання бойових завдань".

Однак проєкт GeoConfirmed встановив, що, попри заяви російського міністерства, на опублікованому відомством відео Шойгу знаходився в десятках кілометрів від передових позицій окупантів.

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Волонтери проєкту геолоціювали місця, які міністр оглядає з ілюмінатора вертольота. З'ясувалося, що окопи, які потрапили в об'єктив камер і над якими пролітав Шойгу, знаходяться на відстані 85 кілометрів від лінії фронту.



Шойгу був в Криму / Скриншот

Міністр оборони Росії перебував на півночі Криму, в районі міста Армянськ.

Шойгу приїхав в Мінськ