О так называемом визите Шойгу в передовую сообщили 18 декабря. В ведомстве утверждают, что он осуществил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений.

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Где на самом деле был Шойгу

Также один из главных военных преступников России пообщался с российскими оккупантами и "поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач".

Однако проект GeoConfirmed установил, что, несмотря на заявления российского министерства, на опубликованном ведомством видео Шойгу находился в десятках километров от передовых позиций оккупантов.

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Волонтеры проекта геолоцировали места, осматриваемые министром из иллюминатора вертолета. Выяснилось, что окопы, попавшие в объектив камер и над которыми пролетал Шойгу, находятся в 85 километрах от линии фронта.



Шойгу был в Крыму / Скриншот

Министр обороны России находился на севере Крыма, в районе Армянска.

Шойгу приехал в Минск