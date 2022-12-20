О так называемом визите Шойгу в передовую сообщили 18 декабря. В ведомстве утверждают, что он осуществил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений.
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Где на самом деле был Шойгу
Также один из главных военных преступников России пообщался с российскими оккупантами и "поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач".
Однако проект GeoConfirmed установил, что, несмотря на заявления российского министерства, на опубликованном ведомством видео Шойгу находился в десятках километров от передовых позиций оккупантов.
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Волонтеры проекта геолоцировали места, осматриваемые министром из иллюминатора вертолета. Выяснилось, что окопы, попавшие в объектив камер и над которыми пролетал Шойгу, находятся в 85 километрах от линии фронта.
Шойгу был в Крыму / Скриншот
Министр обороны России находился на севере Крыма, в районе Армянска.
Шойгу приехал в Минск
- Министр обороны России Сергей Шойгу 19 декабря приехал в Минск, чтобы встретиться с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Приспешники диктаторов, вероятно, обсуждали и войну в Украине.
- Вероятно, встреча прошла в лучших традициях соседей-террористов и обсуждали они опасность, которая повсюду им видится: то со стороны Запада, НАТО, то со стороны Украины.
- Шойгу прибыл на встречу не в лучшем состоянии здоровья. Если раньше на разных официальных встречах болезненно выглядел Путин, то на этот раз в этой роли его сменил Шойгу.
- Он подозрительно хромал. Возможно, наведывался на передовую к своим воинам, перед встречей, или получил нагоняй от своего наставника за многочисленные поражения. Кто знает, да и возраст уже подходящий.