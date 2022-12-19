Так, помічник міністра оборони Білорусі з питань міжнародного військового співробітництва полковник Валерій Ревенко повідомив про факт зустрічі політиків.

Увага Зустріч Путіна з Лукашенком: що обговорили президенти

А також те, що міністри оборонних відомств "обговорили окремі питання військово-технічного співробітництва та зміцнення обороноздатності двох держав".

Зверніть увагу! Раніше регіональна група військ і сил Білорусі та Росії "розпочала розгортання та виконання завдань зі збройного захисту Союзної держави".

Міністри обговорили "небезпеку"

Ймовірно, що зустріч пройшла у кращих традиціях сусідів-терористів і обговорювали вони небезпеку, яка всюди їм ввижається: то зі сторони Заходу, НАТО, то зі сторони України.

Шойгу прибув на зустріч не у кращому стані здоров'я. Якщо раніше на різних офіційних зустрічах хворобливо виглядав Путін, то цього разу у цій ролі його змінив Шойгу.

Він підозріло шкутильгав. Можливо, навідувався на передову до своїх вояк, перед зустріччю, або отримав прочуханки від свого наставника за численні поразки. Хто зна, та й вік уже відповідний.

Шойгу прибув на зустріч в Мінськ шкутильгаючи: відео

Коротко про приїзд Шойгу та Лукашенка в Мінськ

Зауважимо, що зустріч анонсували заздалегідь. До Мінська окрім Шойгу, прибув і головний диктатор – Путін, щоб зустрітись із Лукашенко.

Спікер глави Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що на зустрічі буде можливість обговорити військові питання "з огляду на турбулентність". Однак переконував дуже, що Путін нібито не має наміру примушувати Білорусь до вступу у війну проти України.

Цікаво, що ЗМІ повідомили, що борт Путіна супроводжував винищувач, який було піднято з аеродрому в Барановичах. Крім того, приблизно в цей же час з аеродрому в Мачулищах злетів гелікоптер Мі-8 ВПС РБ у напрямку до національного аеропорту "Мінськ"