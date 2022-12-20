О расширенном заседании коллегии Минобороны России сообщила пресс-служба Кремля, пишет 24 канал. Сообщается, что с основным докладом выступит российский министр обороны Сергей Шойгу.

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Шойгу будет докладывать о ходе войны

В Кремле сообщили, что глава минобороны будет докладывать о ходе так называемой "специальной военной операции", то есть войны против Украины.

В заседании примут участие командование военных округов, видов русских войск. В режиме видеоконференции в мероприятии примут участие около 15 тысяч должностных лиц вооруженных сил России.

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