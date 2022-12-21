У той час, коли український лідер Володимир Зеленський справді їздить на фронт, зокрема у Бахмут, Владімір Путін сидить у бункері. Однак прессекретар кровожерливого диктатора запевняє, що його господар спілкувався з військовими об'єднаного штабу ворожих військ, хоча не сказав, де саме він розташований. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Куди насправді "їздив" Путін

Головний рупор Кремля Дмітрій Пєсков намагається переконати всіх, що днями Путін поспілкувався з військовими недалеко від кордону з Україною, які керують так званою "специальной воєнной опєрацией". Проте Кремль "не має права" вказувати точне розташування російського президента.

Ми, як ви звернули увагу, місце розташування цього штабу не вказували. Не маємо права цього робити. Тому ви знаєте і бачили, що він (Путін – 24 Канал) був у штабі, але де він розташовується, ми не говоримо,

– сказав Пєсков.

Ймовірно, російський диктатор їздив навіть не на фронт, а всього у Ростові-на-Дону, де, вочевидь, може бути той самий "об'єднаний штаб". Хоча й констатувати щось стовідсотково не можна. Власне, про це повідомляли ЗМІ.

Путін усе-таки виліз раніше з бункера, аби зустрітись з Лукашенком

Хай там як з поїздками Путіна на передову, однак що точно відомо – декілька днів тому він завітав у Мінськ. Там кремлівський лідер зустрівся зі своїм найвірнішим псом Алєксандом Лукашенком та обговорив з ним "чимало важливих питань".

Хоча й експерти зазначають, що мета візиту Путіна – втягнення білоруського диктатора у повномасштабну війну, однак про щось говорити зарано. Можливо, що справді Путін з Лукашенком "обговорював" урожай картоплі та експорт нафти, проте Україні не варто втрачати пильність.