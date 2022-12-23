Как российская журналистика в сотый раз пробила дно

Один из российских пропагандистских телеканалов транслировал речь президента Украины перед Конгрессом США. Так называемые журналисты подписали Зеленского не "президент Украины", а "лидер группировки УГИЛ".

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При этом внизу добавили, что такая "группировка" пока "не признана террористической". Что это за такая группировка и как вообще расшифровывается эта аббревиатура мы не знаем. Похоже, что пропагандисты действовали по аналогии с "ИГИЛ" – "Исламским государством". Однако эти боевики уже признаны в России террористами.

Такие бестолковые выходки пропагандистов лишь показывают уровень журналистики в России.

Российские журналисты назвали Зеленского лидером "УГИЛ": видео

Как пропагандисты собирались "брать Киев"

21 декабря Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину уехал за границу. Президент улетел в Вашингтон на встречу с Джо Байденом. У россиян в этот момент "зажглось", ведь украинского лидера в Штатах встречали, как настоящего героя.

Пропагандистка Ольга Скабеева в эфире российского телевидения призвала "брать Киев", пока нет Зеленского. Однако такая "спецоперация" не удалась, Зеленский уже вернулся в Украину, а россияне все еще толкутся под Бахмутом.