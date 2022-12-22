З російського телебачення традиційно лунають безглузді пропозиції. Розплачуватись за ці заяви, звісно, доведеться рядовим солдатам, передає 24 канал.

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Так, скоро буде 10 місяців, як росіяни беруть "Київ за 3 дні". Однак Скабєєва вирішила випробувати "вдачу" ще раз. Мовляв, поки Зеленський в США, можна знову йти на столицю України. Хоча очевидно, що далі своєї студії вона нікуди не дійде.

Нова заява Скабєєвої: відео

Візит Зеленського до США: що відомо

Український президент 21 грудня приїхав до США з візитом. Це його перша поїздка за кордон від початку повномасштабного вторгнення. Він зустрівся з американським колегою Джо Байденом, а потім виступив перед Конгресом США. У своїй промові Зеленський згадав про Бахмут та передав конгресменам прапор звідти.

Під час візиту Штати схвалили нову військову допомогу Україні на 1,8 мільярда доларів. Туди увійдуть системи ППО "Патріот".

Байден після зустрічі із Зеленським наголосив, що США будуть продовжувати підтримувати Україну, бо вони бачать, що Київ виступає за справедливий мир. Натомість Росія миру не шукає.