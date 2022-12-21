Під час інтерв'ю з нею творилися такі речі, що було неясно – ми дивимося інтерв'ю високопоставленого дипломата чи спостерігаємо за розборками алкоголіків за автобусною зупинкою.

До теми Наша війна за незалежність доруйнує імперію: чим для Росії обернеться її неминуча поразка

Від Бута до Пугачової: про що Захарова вигадувала фейки

На перших секундах нам показують анонс інтерв'ю, де Захарова ридає. Таке інтерв'ю хочеться дивитися, чи не так?

Акторська гра Захарової: відео

Кілька слів про автора інтерв'ю. У принципі саме бажання спілкуватися з Захаровою вже багато говорить про людину, але тут – особливий випадок. Автор інтерв'ю – це російський актор та телеведучий В'ячеслав Манучаров.

До повномасштабної російської агресії проти України він вів свій ютуб-блог. Тоді це були звичайні гламурно-світські інтерв'ю, такі самі, як роблять сотні інших авторів. Але після 24-го лютого цей Манучаров заспівав зовсім по-іншому.

У той час, як у Бучі російські солдати ґвалтували дітей, а в Маріуполі скидали авіабомби на пологові будинки, Манучаров вирішив розповісти своїй аудиторії, що "все не так однозначно". Про те, що українці самі винні, та й взагалі – часи непрості. Гостями його оновленого і вже на 100% пропагандистського шоу відтоді стали інші пропагандисти.

Захарова і Манучаров обговорили повернення головоріза Віктора Бута. Ця історія є сигналом решті головорізів від Кремля: "Шановні патріоти Росії, будь ласка, продовжуйте служити нам до кінця і ми вас обов'язково витягнемо з будь-якої тюрми".

Захарова обіцяє повернення всіх росіян-терористів: відео

Вбивайте, грабуйте, влаштовуйте диверсії, торгуйте зброєю, цькуйте людей радіацією. Словом, допомагайте утримати владу – і буде вам щастя!

Далі вони упродовж пів години смакують скандали з телеканалом "Дождь". А також – з уже трохи меншим ентузіазмом – Аллу Пугачову, що виїхала з Росії, та й Лайму Вайкуле, яка висловила їй свою підтримку. Ці пів години Захарова очікувано поливає помиями "жахливих лібералів", які насправді тільки й думають, як узурпувати владу. Все це вона робить досить монотонно та нудно.

Цікаво Військовий "trash": як очистити Україну від руїн "русского міра"

Як Захід "руйнує" російську "цивілізацію"

Ведучий ставить заготовлене питання про нібито русофобію Заходу і "невдячних" жителів країн Балтії. Захарова у відповідь заявила, що Захід "розхитує" основи російської цивілізації. Тієї цивілізації, яка говорить те, що є чоловік та жінка.

Захарова каже, що поділ на чоловіків і жінок залишився тільки у Росії: відео

Ви розумієте, так? Поділ на чоловіків та жінок залишився лише в Росії. У решті країн живуть гермафродити-русофоби, які з одного боку ненавидять росіян, а з іншого – мріють всіх їх спокусити.

Нагадаю, що Захарову вважають однією з топдипломатів Росії. Що ж так тоді твориться на середньому рівні?

Тих, хто зносить радянські пам'ятники Захарова вважає варварами, а тих, що крадуть унітази – виходить лицарями?

Чому Захарова залишила тему України на десерт

За перші 45 хвилин інтерв'ю так званих "українських нацистів" практично не згадували. Найчастіше про Україну російська пропаганда починає говорити під кінець своїх шоу. Коли невибагливий глядач вже доведений до гарячки маразмом про вселенську несправедливість проти росіян і чекає, коли йому прямим текстом скажуть, хто винен у всіх бідах.

Захарова почала говорити про собачок і Аллу Пугачову. Таке враження, що у неї нарешті розійшовся в крові алкоголь, який вона випила до початку програми. Нісенітниці Захарової про собачок: відео

Навіть Манучаров, схоже, не очікував, що гостю понесе так сильно. Машка ж у буйному екстазі галюцинацій уявила себе великим істориком. Вона цілком серйозно вигадувала нісенітницю про те, як жителі російської глибинки під час Другої світової масово їхали на фронт добровольцями, щоб врятувати латишів від Гітлера.

Захарова також обмовилася про проблеми, які є у російської пропаганди – вбивати, ґвалтувати та грабувати по всьому світу останнім часом стало набагато складніше. Адже з життя пішли майже всі ветерани Другої світової війни, яких пропагандисти так любили витягувати з ліжок, заманювати їжею в телевізійні студії та використовувати у своїх злочинних цілях.

Крутіше за розіп'ятого хлопчика: чим вразила Захарова

Вінцем цього так званого інтерв'ю стає обговорення України. Захарова вигадала "історію", яка була навіть крутішою за "розіп'ятого хлопчика". Мовляв, співробітницю її мами, яка була "чи то єврейкою, чи юдейкою" під час Другої світової війни спочатку закопали живцем, а потім – розстріляли. Але вона виповзла, виросла і влаштувалась на одну роботу з її мамою.

Здається, що у їдальні російського МЗС подають якийсь особливий вид бояришника. З витримкою.

"Приголомшлива" історія Захарової: відео

Читайте також Народ-гній у всій красі: у Росії придумали, як відмитися від крові українців

У кінці настає момент, на який ми всі чекали, – Захарову просять розказати вірш. На цьому можна було б закінчити розбір цього так званого інтерв'ю, посміявшись на психічних відхиленнях Захарової. Але, на жаль, соплями, сльозами та п'яним маренням – це інтерв'ю не обмежується.

80% часу Захарова просуває пропагандистські наративи у стилі "а де ви були 8 років". Цей наратив, звичайно, свідчить про повне отупіння російських мас, але водночас він досі є одним із найдієвіших міфів, які виправдовують війну. З цим завданням Захарова та її братва поки що справляються. Причому, що найжахливіше, не тільки на території Росії.