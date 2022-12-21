Во время интервью с ней творились такие вещи, что было неясно – ми смотрим интервью высокопоставленного дипломата или наблюдаем за разборками алкоголиков за автобусной остановкой.

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От Бута до Пугачевой: о чем Захарова придумывала фейки

На первых секундах нам показывают анонс интервью, где Захарова рыдает. Такое интервью хочется смотреть, не правда ли?

Актерская игра Захаровой: видео

Пару слов об авторе интервью. В принципе, само желание общаться с Захаровой уже много говорит о человеке, но здесь – особый случай. Автор интервью – это российский актер и телеведущий Вячеслав Манучаров.

До полномасштабной российскую агрессию против Украины он вел свой ютуб-блог. Тогда это были обычные гламурно-светские интервью, такие же как делают сотни других авторов. Но после 24 февраля этот Манучаров запел совсем по-другому.

В то время как в Буче российские солдаты насиловали детей, а в Мариуполе сбрасывали авиабомбы на родильные дома. Манучаров решил порассказать своей аудитории, что "все не так однозначно". О том, что украинцы сами виноваты, да и вообще – времена непростые. Гостями его обновленного и уже на 100% пропагандистского шоу стали другие пропагандисты.

Захарова м Манучаров обсудили возвращение головореза Виктора Бута. Эта история является сигналом от Кремля всем остальным головорезам: "Уважаемые патриоты России, пожалуйста, продолжайте служить нам до конца и мы вас обязательно вытащим из любой тюрьмы".

Захарова обещает возвращение всех россиян-террористов: видео

Убивайте, грабьте, устраивайте диверсии, торгуйте оружием, травите людей радиацией. Словом, помогайте удержать власть – и будет вам счастье!

Дальше они на протяжении получаса смакуют скандалы с телеканалом "Дождь". А также – с уже чуть меньшим энтузиазмом – выехавшую из России Аллу Пугачеву, да и Лайму Вайкуле, которая выразила ей свою поддержку. Эти полчаса Захарова ожидаемо поливает помоями "ужасных либералов", которые на самом деле только и думают, как узурпировать власть. Все это она делает достаточно монотонно и скучно.

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Как Запад "разрушает" русскую "цивилизацию"

Ведущий задает заготовленный вопрос о якобы русофобии Запада и "неблагодарных" жителях стран Балтии. Захарова в ответ заявила, что Запад "расшатывает" основы русской цивилизации. Той цивилизации, которая говорит, что есть мужчина и женщина.

Захарова говорит, что разделение на мужчин и женщин осталось только в России: видео

Вы понимаете, да? Разделение на мужчин и женщин осталось только в России. Во всех остальных странах живут гермафродиты-русофобы, которые с одной стороны ненавидят русских, а с другой – мечтают всех их совратить.

Напомню, что Захарову считают одним из топ-дипломатов России. Что же там тогда творится на среднем уровне?

Тех, кто сносит советские памятники Захарова считает варварами, а тех, что воруют унитазы – виходит лыцарями?

Почему Захарова оставила тему Украины на десерт

За первые 45 минут интервью так называемых "украинских нацистов" почти не упоминали. Чаще всего об Украине российская пропаганда начинает говорить под конец своих шоу. Когда неприхотливый зритель уже доведен до белого каления бредятиной о вселенской несправедливости против россиян и только и ждет, когда ему прямым текстом скажут, кто виноват во всех бедах.

Захарова начала говорить о собачке и Алле Пугачевой. Такое впечатление, что у нее наконец-то начал всасываться в кровь алкоголь, выпитый до начала съемок. Чушь Захаровой о собачках: видео

Даже Манучаров, похоже, не ожидал, что гостю унесет настолько сильно. Машка же в буйном экстазе галлюцинаций вообразила себя великим историком. Она вполне серьезно придумывала чепуху о том, как жители русской глубинки во время Второй мировой массово ехали на фронт добровольцами, чтобы спасти латышей от Гитлера.

Захарова также обсудила проблемы, которые есть у российской пропаганды – убивать, насиловать и грабить по всему миру в последнее время стало намного сложнее. Ведь из жизни ушли почти все ветераны Второй мировой войны, которых пропагандисты так любили вытаскивать из постелей, заманивать за еду в телевизионные студии и использовать в своих преступных целях.

Круче распятого мальчика: чем поразила Захарова

Венцом этого так называемого интервью становится обсуждение Украины. Захарова придумала "историю", которая была даже круче "распятого мальчика". Мол, сотрудницу ее мамы, которая была "то еврейкой, или иудейкой" во время Второй мировой войны сначала закопали живьем, а потом – расстреляли. Но она выползла, выросла и устроилась на одну работу с ее матерью. Кажется, что в столовой российского МИДа подают какой-то особый вид боярышника. С выдержкой.

"Потрясающая" история Захаровой: видео

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В конце наступает момент, которого мы все ждали, – Захарову просят сбацать стишок. На этом можно было бы закончить разбор этого так называемого интервью, посмеявшись на психических отклонениях Захаровой. Но, к сожалению, соплями, слезами и пьяным бредом – это интервью не ограничивается.

80% времени Захарова продвигает пропагандистские нарративы в стиле "а где вы были 8 лет". Этот нарратив, конечно, свидетельствует о полном отупении российских масс, но в то же время он до сих пор является одним из самых действенных мифов, оправдывающих войну.

И, надо сказать, с этой задачей Захарова и ее братва пока еще справляются. Причем, что самое ужасное, не только на территории России.