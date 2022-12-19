Застойная Россия

Что она не способна изготовить даже собственную мебель или национальные ароматы. Он предположил, что причина в национальном характере и ментальности россиян, желающих иметь царя и любящих во всем застой, потому что "от нас ничего не зависит".

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И подчеркнул, что в российской империи жили шведы, финны и англичане, немцы и поляки, французы и евреи, которые и творили великую культуру и империю. Этническая "зачистка" обусловила то, что помимо россиян славянского происхождения, здесь в большинстве теперь живут чеченцы, таджики и азиатские народы, несущие другую культуру. Поэтому россияне не способны сделать качественную вилку или простой чайник. Даже собственного хорошего молока и мяса нет. Уже не говоря о качественных книгах или фильмах.

Россия так и не научилась что-либо экспортировать, кроме сырья. Это или человеческое сырье: от балерин, оперных певиц до проституток. Или мех, нефть, газ и древесина. И, как итог, отмечает, что перспективы у страны печальные, потому что исламизация очевидна. Да и Китай нависает.

Все чужое, ничего своего

Васильев не упомянул о вкладе украинцев в создание российской империи. Феофана Прокоповича, перешедшего в православие греко-католического священника из Вышгорода, и не только заложил фундамент и возглавил русскую православную церковь, но и стал идеологом императорской власти и церкви. Мелетия Смотрицкого, на трудах которого учился и создавал российскую грамматику Ломоносов. Многих известных и забытых украинцев, ставших строителями российской империи. Конечно, он не сказал главного: творить и любить могут только свободные люди, у которых есть выбор, а не рабы. Хотя свобода и рождает тревогу, потому что будущее не определено.

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Наша война за независимость не только разрушит империю, к созданию которой мы приложились. Она показывает их неспособность к созиданию и умению только воровать. Не только унитазы и стиральные машины. Как присвоили нашу историю, музыкальные произведения и герои. Как с нашего "Доброго вечора, ми з України!" лепят свое "добрый вечер, мы из России". Как примитивно копируют наши мемы. Как режиссер Серебренников крадет песню-реквием Василия Гренджа-Донского "Пливе кача" и корежит ее в "плывет утка да по бурным водам". И когда они увидели фотографии наших военных с котиками, то украли херсонского енота, чтобы создать бестолковое видео. Да и украсть не могут, потому что делают только жалкие подделки.

Поэтому российское омертвевшее тщетно пытается вернуть в плен украинское творческое. Они убеждают себя в том, что не могут проиграть в этой войне. Ибо эта война для них также война за существование. И неизбежное их поражение запустит процесс распада. Чтобы не говорили скептики. И, как говорил поэт, ож нехай собі як знають. Божеволіють, конають, – нам своє робить.