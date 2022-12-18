Брехня – релігія окупантів

Отже, дев'ять місяців розказуємо, що Буча – "фейк", що кімнати для тортур в окупованих регіонах України – "фейк", що масові вбивства цивільних – "фейк".

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А потім раптом виявляється, що якісь злочини були, і були настільки масовими, що для них треба окремий закон ухвалювати.

У Росії ухвалили закон, який виправдовує звірства окупантів в Україні / Колаж 24 каналу

Хизування московських ординців

Таким чином, вони визнали факт масових злочинів, здійснюваних російською армією на території України.

Актуальне Війна – єдине, що склеює гнилу Росію, завдання України – перемолоти мільйони ворогів

Але якщо ви думаєте, що тепер вони не будуть кричати про "фейки" після вивялення кожного їхнього злочину, то ви дуже помиляєтесь. Народ-гній у всій красі.