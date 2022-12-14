У Херсоні виявили 10 катівень, 4 з яких були розташовані в самому місті. Про це розповів Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

Важливо На Херсонщині окупанти катували навіть підлітків, – Лубінець розповів нові приголомшливі факти

Дітям говорили, що батьки від них відмовились

В одній з катівень було окреме приміщення: камера, де тримали дітей. Там – сирість, загарбники кинули три тонкі каремати і назвали це покращеними умовами. Омбудсмен розповів, що дітей катували, їм давали воду через день та практично не годували їх.

Ба більше, окупанти використовували психологічний тиск. Розповідали, що батьки від них відмовилися та нібито вже не повернуться.



Катівня в Херсоні / Фото СБУ

Діти в очах окупантів "чинили супротив"

На думку окупантів, діти "чинили їм супротив". Тому росіяни вирішили "боротись" із ними такими жорстокими способами.

Наприклад, хлопчика, віком 14 років, вони забрали тільки за те, що він сфотографував розбиту російську техніку. Його тримали в цій катівні та застосовували тортури.

Нагадаємо, Раніше Лубінець теж розповідав про випадки катування підлітків у Херсонській області. Він зазначав, що жителі Херсонщини піддавалися жорстокішим методам катування, ніж в тих областях, що раніше були під тимчасовою окупацією – Харківщина, Київщина, Чернігівщина.

Скільки дітей вивезли до Росії

Лубінець розповів, що підтвердили перебування в Росії понад 12 тисяч українських дітей. З них близько 8600 примусово депортували. Однак це лише верифіковані й підтверджені цифри, тобто насправді таких дітей може бути більше.

За словами омбудсмена, щодо кожного випадку відкривають кримінальну справу.