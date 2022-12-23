Про це заявив міністр освіти російських окупантів Сергій Кравцов. За його словами, роботою над підручниками керуватиме помічник президента, голова російського військово-історичного товариства Володимир Мединський.

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"Я знаю, що Володимир Ростиславович (Мединський – 24 канал) активно спілкується і з авторами, досягнута домовленість про створення єдиного підручника із загальної історії та єдиного підручника з історії Росії. Я думаю, що вже до кінця січня – початку лютого якісь перші начерки підручника будуть", – заявив Кравцов.

Що "вписуватимуть" в історію

Російський міністр заявив, що хоче вписати у свою історію так звану спецоперацію, "входження до складу Росії" псевдореспублік, загарбання частини Запорізької та Херсонської областей у 2022 році. Крім цього, у майбутніх підручниках розповідатимуть про санкції від Заходу.

Як зазначив Кравцов зазначив, авторські права належатимуть Росії. Роботу над пропагандистськими книжками завершать через рік. За підручниками навчатимуться учні всіх шкіл країни-окупантки.

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