Російський диктатор назвав міжнародну ізоляцію країни "змінами на краще". Відео виступу Путіна публікують російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.
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Що там знову наговорив диктатор
Путін цинічно заявив, що зараз змінюється увесь світ. Безумовно, російська агресія проти України та людства змінює наш світ, але точно не так, як собі уявляє диктатор. За його словами, ці зміни будуть на краще. Ну якщо він про те, що світ стає єдиним та сильним – правда, але у цьому світі Росія ізольована від цивілізованого світу масштабними пакетами санкцій.
А потім диктатора "понесло" – він заявив, що "відкритість, принциповість та рішучість" Росії зможуть "змінити світ на краще". І найгірше у цьому всьому те, що Путін уточнив, про що він. За його словами, Росія нібито зробить світ, де:
- "усі народи рівні" – але в самій Росії є чіткий поділ на "росіян" і "не росіян". Останні – не слов'янські народи країни-агресорки. То ж про яку рівність можна говорити?
- "кожен має право на повагу" – тут варто навіть повернутися до попереднього пункту. Про яку повагу може йти мова?
- "кожен може слідувати своїм традиціям" – хіба може забезпечувати збереження традицій країна, яка нав'язує іншим народам свої "звичаї". Наприклад "Діда Мороза".
- "кожен може розмовляти рідною мовою" – на тимчасово окупованих територіях України окупанти чітко показали, як це право "забезпечуватимуть". Про це найкраще свідчать намагання перевести освіту на російську мову та вилучення українських підручників.
- "кожен має рівні умови для реалізації незалежно від походження" – та у сучасній Росії вони є тільки що в уяві Путіна.