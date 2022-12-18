Российский диктатор назвал международную изоляцию страны "изменениями к лучшему". Видео выступления Путина публикуют российские СМИ, информирует 24 канал.

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Что там снова наговорил диктатор

Путин цинично заявил, что сейчас меняется весь мир. Безусловно, российская агрессия против Украины и человечества меняет наш мир, но точно не так, как представляет диктатор. По его словам, эти изменения будут к лучшему. Ну, если он о том, что мир становится единым и сильным – правда, но в этом мире Россия изолирована от цивилизованного мира масштабными пакетами санкций.

А потом диктатора "унесло" – он заявил, что "открытость, принципиальность и решительность" России смогут "изменить мир к лучшему". И самое плохое в этом всем то, что Путин уточнил, о чем он. По его словам, Россия якобы сделает мир, где: