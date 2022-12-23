Об этом заявил министр образования российских оккупантов Сергей Кравцов. По его словам, работой над учебниками будет руководить помощник президента, глава российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

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"Я знаю, что Владимир Ростиславович (Мединский – 24 канал) активно общается и с авторами, достигнута договоренность о создании единого учебника по всеобщей истории и единого учебника по истории России. Я думаю, что уже к концу января – началу февраля какие-то первые наброски учебника будут", – заявил Кравцов.

Что будут "вписывать" в историю

Российский министр заявил, что хочет вписать в свою историю так называемую спецоперацию, "вхождение в состав России" псевдореспублик, захват части Запорожской и Херсонской областей в 2022 году. Кроме того, в будущих учебниках будут рассказывать о санкциях от Запада.

Как отметил Кравцов, авторские права будут принадлежать России. Работу над пропагандистскими книгами завершат через год. По учебникам будут учиться во всех школах страны-оккупанта.

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