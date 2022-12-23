Об этом заявил министр образования российских оккупантов Сергей Кравцов. По его словам, работой над учебниками будет руководить помощник президента, глава российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
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"Я знаю, что Владимир Ростиславович (Мединский – 24 канал) активно общается и с авторами, достигнута договоренность о создании единого учебника по всеобщей истории и единого учебника по истории России. Я думаю, что уже к концу января – началу февраля какие-то первые наброски учебника будут", – заявил Кравцов.
Что будут "вписывать" в историю
Российский министр заявил, что хочет вписать в свою историю так называемую спецоперацию, "вхождение в состав России" псевдореспублик, захват части Запорожской и Херсонской областей в 2022 году. Кроме того, в будущих учебниках будут рассказывать о санкциях от Запада.
Как отметил Кравцов, авторские права будут принадлежать России. Работу над пропагандистскими книгами завершат через год. По учебникам будут учиться во всех школах страны-оккупанта.
Что учат русских детей
- Оккупанты обновили курс по безопасности жизнедеятельности для школьников. Они добавили туда "элементы начальной военной подготовки" – стрельбу из автомата Калашникова АК-74, работу ручных гранат Ф-1 и РГД-5, первую медицинскую помощь в бою.
- Кроме этого, российским детям будут рассказывать об уголовной ответственности за "деструктивные молодежные субкультуры и экстремистские объединения", "праворадикальные группы нацистской направленности", "леворадикальные сообщества".
- Все обновления учебной программы будут действовать с сентября 2023 года.