Обучающую программу обновили для начальной, базовой и средней школы. Она станет обязательной в новом учебном 2023 году.

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Как обновили программу для российских школьников

Также россияне обновили программу по истории. Следовательно, старшеклассники будут изучать следующие новые темы:

"государственный переворот в Украине в 2014 году;

"воссоединение Крыма и Севастополя с Россией";

"гуманитарная поддержка" псевдореспублик;

"спецоперация" и "санкции США и их союзников".

В программу курса безопасности жизнедеятельности российские убийцы добавили модуль "элементы начальной военной подготовки". Речь идет о правилах стрельбы из автомата Калашникова АК-74, работе ручных гранат Ф-1 и РГД-5, первой медицинской помощи в бою.

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Кроме этого, школьникам на модуле об "основах противодействия экстремизму и терроризму" будут рассказывать о уголовные наказания за:

"деструктивные молодежные субкультуры и экстремистские объединения";

"праворадикальные группы нацистской направленности";

"леворадикальные сообщества".

С начала текущего учебного года русские школьники по понедельникам поют гимн. Первым обязательным уроком является "разговор о важном". На этом "занятии" ученикам рассказывают пропаганду о войне и Украине.

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