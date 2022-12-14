Соответствующую информацию сообщили в российских телеграмм-каналах. Инцидент произошел в российском городе Магнитогорске.
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Родители возмущены, что из их детей сделали сирот
В российских новостях заявили, что якобы был благотворительный выезд воспитанников Центра помощи детям-сиротам и оставшимся без родителей детям в детский загородный центр "Абзаково".
Пропагандисты рассказали, что дети стали участниками анимационной программы и получили подарки.
Кроме российского канала, поет о "знаковом" событии и так называемая исполняющая обязанности заместителя главы города Магнитогорск по социальным вопросам Лилия Ярыгина. Она благодарила руководство загородного центра, однако и словом не вспомнила, что там отдыхают дети, которым родители оплатили развлечения.
Мама одного из участников сюжета говорит, что о съемках с участием их детей узнали от учителя.
А потом мы увидели своих детей – они бегают, играют, проходят квесты. То есть, там весь репортаж – наши дети бегают. И все это на проявляющемся фоне – это якобы чья-то благотворительность "детям-сиротам",
– рассказала мама школьника Анастасия.
Она говорит, что больше всего их возмутила подача информации. Ведь в сюжете сняли на видео якобы 100 счастливых детей, а детей-сирот там было всего 10.
По данным СМИ, россиянки заплатили по 3,6 тысячи, чтобы их чада отдохнули. Хотя они и не запрещали делать сюжет о своих детях, но когда увидели, как их представили, требуют публичных извинений:
- от телеканала;
- а также – от исполняющей обязанности заместителя председателя Магнитогорска, которая на камеру кичилась поддержкой "несчастных" детей.
Россия не раз использовала детей для пропаганды
- В России недавно снова пробили дно – они одели маленького мальчика в военную форму и потащили ребенка на линию фронта. Когда пропагандисты снимали сюжет, сзади раздавались взрывы.
- Ребенка начали спрашивать, чего он хочет. Мальчик ответил, что нормально жить. Однако на вопрос, почему он в военной форме сказал, что якобы ему нравится. Но очевидно, что это все пропагандистская режиссура. А на самом деле ребенок не хочет, чтобы его вербовали пропагандисты, а хочет жить в мирной Украине без россиян и войны.
- Кроме того, 13 декабря в Иркутской области детей мобилизованных одели в военную экипировку. Сделали это для того, чтобы повезти на экскурсию в воинскую часть. Согласно фото, давали детям и боевое оружие.
- Следует заметить, что в Кремле уже приказали к Новому году вербовать детей. В частности, в так называемых "рекомендациях" по проведению новогодних мероприятий Кремль посоветовал "проявить сдержанность в расходах" и вспоминать о "героизме воинов" в Украине.