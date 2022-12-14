Відповідну інформацію повідомили в російських телеграм-каналах. Інцидент відбувся в російському місті Магнітогорськ.
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Батьки обурені, що з їхніх дітей зробили сиротів
У російських новинах заявили, що нібито був благодійний виїзд вихованців Центру допомоги дітям-сиротам та дітям, які залишились без батьків в дитячий заміський центр "Абзаково".
Пропагандисти розповіли, що діти нібито стали учасниками анімаційної програми та отримали подарунки.
Окрім російського каналу, виспівує про "знакову" подію і так звана виконуюча обов'язків заступника глави міста Магнітогорськ з соціальних питань Лілія Яригіна. Вона дякувала керівництву заміського центру, проте й словом не згадала, що там відпочивають діти, яким батьки оплатили розваги.
Мама одного з учасників сюжету каже, що про знімання за участю їхніх дітей дізнались від вчителя.
А потім ми побачили своїх дітей – вони бігають, граються, проходять квести. Тобто там увесь репортаж – наші діти бігають. І все це на фоні, що виявляється – це нібито чиясь благодійність "дітям-сиротам",
– розповіла мама школяра Анастасія.
Вона каже, що найбільше їх обурила подача інформації. Адже в сюжеті зняли на відео нібито 100 щасливих дітей, а дітей сиріт там було всього 10.
За даними ЗМІ, росіянки заплатили по 3,6 тисячі, щоб їхні чада відпочили. Хоч вони й не забороняли робити сюжет про своїх дітей, та коли побачили, як їх представили, то вимагають публічних вибачень:
- від телеканалу;
- а також – від виконуючої обов'язки заступника голови Магнітогорська, яка на камеру хизувалась підтримкою "нещасних" дітей.
Росія не одноразово використовувала дітей для пропаганди
- У Росії нещодавно знову пробили дно – вони одягнули маленького хлопчика у військову форму та потягнули дитину на лінію фронту. Коли пропагандисти знімали сюжет, то позаду лунали вибухи.
- Дитину почали питати, чого він хоче. Хлопчик відповів, що нормально жити. Проте, на питання, чому він у військовій формі сказав, що нібито йому подобається. Та цілком очевидно, що це все пропагандистська режисура. А насправді дитина не хоче, щоб її вербували пропагандисти, а хоче жити у мирній Україні без росіян та війни.
- Окрім того, 13 грудня в Іркутській області дітей мобілізованих вдягнули у військове екіпірування. Зробили це для того, щоб повезти на екскурсію до військової частини. Згідно з фото, давали дітям й бойову зброю.
- Варто зауважити, що у Кремлі вже наказали до Нового року вербувати дітей. Зокрема, у так званих "рекомендаціях" щодо проведення новорічних заходів, Кремль порадив "проявити стриманість у витратах" та згадувати про "героїзм вояків" в Україні.