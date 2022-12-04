Як пишуть російські ЗМІ, в Кремлі оприлюднили місцевій владі "рекомендації" щодо проведення новорічних заходів, пише 24 канал. У Путіна радять "проявити стриманість у витратах", але згадувати "героїзм вояків" в Україні.

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Дітей хочуть змусити писати вітання окупантам на фронті

У контексті святкових заходів в Кремлі вказують, що існує "запит громадян на прояв стриманості у витратах". Держкомпаніям, зокрема, радять відмовитися "від масштабних дорогих свят і витратних розваг". Чому раптом у Росії вирішили економити – Кремль не пояснює.

На центральних площах російських міст рекомендується встановити телестудії "для запису привітання учасникам війни". Бракує тільки написів "Старший Брат пильнує за тобою!", як писав Джордж Орвелл.

Росія відкрито вітає спроби зомбувати дітей "згадкою героїзму захисників Вітчизни, можливістю від імені дитини надіслати привітання". Втім, таке вітання російські військові мають всі шанси не отримати, адже втрати Росії стрімко наближаються до 100 тисяч.

Під час організації дитячих ялинок обмеження визнаються "вкрай небажаними".

Регіонам і муніципалітетам у Путіна пропонують вітати з Новим роком сім'ї учасників війни з дітьми, збирати листівки окупантам в Україну, привітати поранених у госпіталях.

Зомбіленд Путіна планують проводити на новорічних ярмарках, які рекомендується використовувати як "інструмент суспільної консолідації". Люди мають збирати подарунки учасникам так званої "спецоперації", а також розмістити на ярмарках стенди "Все для перемоги".

Вочевидь, найкращим подарунком для російського військового буде пральна машина чи мікрохвильова піч. Саме це росіяни найбільше крали на окупованих територіях України.

Хто буде розважати росіян

На тимчасово окупованих територіях України в Кремлі пропонують встановити ялинки та урочисто їх відкрити. Також рекомендується сформувати агітбригади, щоб привітати російських військових на території України.

Під час формування концертних програм регіонам і телеканалам пропонується підтримати артистів "патріотичного спрямування", серед них "Город 312", Поліна Гагаріна, Алєг і Родіон Газманови, Вікторія Дейнеко, Ларіса Доліна, Яраслав Дронов (Shaman), співачка Зара, група "Земляне", Грігорій Лєпс, Дініс Майданов, Алєксандр Маршал, Стас П'єха, Нікалай Расторгуєв, Алєксандр Ф. Скляр, Гарік Какачєєв, Вадім Самойлов, Свєтлана Сурганова, Юлія Чічєріна, Uma2rmaH.