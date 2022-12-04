Варто сказати, що Кремль "втрачає позиції" – якщо на російському телебаченні Зеленського просто проголосили антихристом, то на білоруському – пішли далі та виставили усю Україну людожерами. В ефірі одного з державних каналів пропагандист Лукашенка сказав, що "українці реально їдять росіян", повідомляє 24 Канал.

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"Не виходьте на протести, бо будете їсти росіян як українці"

Ми даремно думали, що ворожа пропаганда еволюціонувала від 2014 року та більше не буде розповідати відверті нісенітниці про "розп'ятих хлопчиків" у трусиках, однак Росія та її країна-посіпака Білорусь – цей той ворог, якого дуже легко переоцінити.

Щоб вкотре запевнити білорусів у тому, що "виходити на протести не можна у жодному разі", псевдожурналіст Лукашенка вирішив навести приклад України. За його словами ми, взагалі, докотилися до того, що готуємо та їмо росіян.

Українці уже реально їдять росіян. Страшно похожі на людські тіла страви з кричущими назвами. Це що – нацизм чи "украизм"? Технологія розлюднення. Так-так, за тою знайомою для нас схемою,

– сказав він.

Упродовж двох хвилин своєї промови білоруський "журналіст" встиг згадати "усе найпрекрасніше", що встигла наплодити кремлівська пропаганда за останні роки, зокрема:

Польща "відіграє роль тарана" на Москву;

Гелловін – це свято сатаністів;

у Києві демократія, але українці не виходять на протести через відключення світла.

Щодо останнього – то, вочевидь, пропагандист намарно думає, що ми недоумки та не розуміємо, хто насправді винен у проблемах в енергоінфраструктурі.

Як українці підіграють російській пропаганді

Часто громадяни нашої держави, свідомо чи ні, але допомагають ворогу. Скажімо, під час прямої трансляції жителька Калуша заявила, що Україна як держава нічого не варта. Ба більше, дівчина розкритикувала українських захисників, які, на її думку, недостойно себе поводять.