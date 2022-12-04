Стоит сказать, что Кремль "теряет позиции" – если на российском телевидении Зеленского просто провозгласили антихристом, то на белорусском – пошли дальше и выставили всю Украину людоедами. В эфире одного из государственных каналов пропагандист Лукашенко сказал, что "украинцы реально едят россиян", сообщает 24 канал.

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"Не выходите на протесты, потому что будете есть россиян как украинцы"

Мы зря думали, что вражеская пропаганда эволюционировала с 2014 года и больше не будет рассказывать откровенную чепуху о "распятых мальчиках" в трусиках, однако Россия и Беларусь – это враги, которых очень легко переоценить.

Чтобы еще раз заверить белорусов в том, что "выходить на протесты нельзя ни в коем случае", псевдожурналист Лукашенко решил привести пример Украины. По его словам, мы вообще докатились до того, что готовим и едим россиян.

Украинцы уже реально едят россиян. Страшно похожи на человеческие тела блюда с вопиющими названиями. Это что – нацизм или "украизм"? Технология бесчеловечности. Да-да, по той знакомой для нас схеме,

– сказал он.

В течение двух минут своей речи белорусский "журналист" успел вспомнить "все самое прекрасное", что успела наплодить кремлевская пропаганда за последние годы:

Польша "играет роль тарана" на Москву;

Хэллоуин – это праздник сатанистов;

в Киеве демократия, но украинцы не выходят на протесты из-за отключения света.

Относительно последнего – то, очевидно, пропагандист напрасно думает, что мы недоумки и не понимаем, кто действительно виноват в проблемах в энерго инфраструктуре.

Как украинцы подыгрывают российской пропаганде

Часто граждане нашего государства сознательно или нет, но помогают врагу. Скажем, во время прямой трансляции жительница Калуша заявила, что Украина как государство ничего не стоит. Более того, девушка раскритиковала украинских защитников, которые, по ее мнению, недостойно себя ведут.