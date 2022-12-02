Среди украинцев до сих пор немало тех, которые не понимают, насколько им посчастливилось иметь собственное, независимое и свободное государство и говорить в нем на родном языке. Очевидно, именно из-за отсутствия национального сознания, одна из блоггерок города Калуша в Ивано-Франковской области уверяла своих подписчиков в том, что Украина – failed state, сообщает 24 канал со ссылкой на видео в социальных сетях.

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Образы в сторону ВСУ и Украины

Неизвестно, чем думала девушка из Ивано-Франковской области, когда на большую аудиторию в интернете говорила откровенный маразм в сторону своей страны, однако очевидно, что правоохранители не оставят это без внимания. Украина сейчас находится в состоянии войны, и получается так, что пытается уничтожить нас не только враг, но и отдельные лица, обесценивающие значение собственного государства.

Туда (на фронт – 24 канал) идут только одни предки, потому что здесь нечего защищать. Это не правительство. Здесь постоянно было тяжело жить всем людям. Когда пришел Порошенко, когда независимость… Здесь ничего хорошего не было и не будет,

– заявила девушка.

Жительница Прикарпатья уверена, что Украина – failed state: смотрите видео из социальных сетей

Что такое failed state Это термин, который можно перевести с английского как "неудачное состояние" или "то, что не удалось". Его используют для обозначения государства, которое потеряло свой суверенитет и не может функционировать должным образом. Обычно это словосочетание использует российская пропаганда, когда хочет "доказать", что Украина ничего не стоит без России.

Кроме маразматических заявлений в сторону Украины, девушка из Калуша также посмела критически высказаться в сторону воинов Вооруженных Сил, отдающих свою жизнь за то, чтобы наступил мир. По ее словам, ей все равно, что ее кто-то защищает, а гордиться тем, что ты отправился на войну – не стоит.

"Не хочешь – не воюй", – жительница Калуша об ВСУ: смотрите видео из соцсетей

В Днепре блогерша призвала свергнуть украинские власти

К сожалению, инциденты с тем, что украинцы негативно высказываются в сторону собственного государства или Вооруженных Сил, иногда случаются. Недавно другая блоггерша из Днепра призвала "свергнуть" власть из-за отключения света. Позже работники Службы безопасности "любезно" объяснили девушке, что на самом деле виноваты российские оккупанты, поэтому ей пришлось извиняться за свои слова.