На своей странице в инстаграмме женщина опубликовала фото из Киева и написала возмутительный комментарий. После волны хейта она решила закрыть свою страницу и сменить никнейм, но это не помогло.

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Блогерша уже записала извинения

По словам блоггерши, якобы отключение света является "актом геноцида" против украинцев со стороны властей. То есть не со стороны России, которая еженедельно наносит ракетные удары по энергетическим объектам.



Скандальный комментарий блогершы из Днепра / Фото из соцсетей

Смена никнейма и закрытие страницы в инстаграмме не помогло женщине – ее нашли сотрудники СБУ. В сети уже появилось видео с извинениями за призывы. По словам женщины, в тот момент она была на эмоциях, потому что из-за отключения света не может приготовить еду своему ребенку. Поэтому блогерша просила прощения украинцев за свой комментарий.

Извинения блогерши за призывы к власти: смотрите видео

Стоит отметить, что в Киеве накануне более десяти человек перекрыли движение трамвая, мол, у них света нет, а трамвай на электричестве работает. Ранее протест против отключения был в Одессе.

Центр стратегических коммуникаций накануне сообщал, что у россиян уже целые методы по манипуляциям украинцами на фоне отключений света, вызванных ракетными ударами России. Враг пытается переложить вину за отсутствие электроэнергии на украинские власти и заставить украинцев выходить на протесты. Для ИПСО у россиян есть заготовленные фразы и картинки, распространяемые в комментариях украинских телеграмм-каналов.

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