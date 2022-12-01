На своїй сторінці в інстаграмі жінка опублікувала фото з Києва і написала обурливий коментар. Після хвилі хейту вона вирішила закрити свою сторінку та змінити нікнейм, але це не допомогло.

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Блогерка вже записала вибачення

За словами блогерки, нібито відключення світла є "актом геноциду" проти українців з боку влади. Тобто не з боку Росії, яка щотижня завдає ракетних ударів по енергетичних об'єктах.



Скандальний коментар блогерки з Дніпра / Фото з соцмереж

Зміна нікнейму та закриття сторінки в інстаграмі не допомогло жінці – її знайшли співробітники СБУ. У мережі вже з'явилося відео з вибаченнями за заклики. За словами жінки, у той момент вона була на емоціях, бо через відключення світла не може приготувати їжу своїй дитині. Тому блогерка просила вибачення перед українцями за свій коментар.

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Варто відзначити, що у Києві напередодні понад десяток людей перекрили рух трамвая, мовляв, у них світла немає, а трамвай на електриці працює. Раніше протест проти відключення був в Одесі.

Центр стратегічних комунікацій напередодні повідомляв, що у росіян уже цілі методички щодо маніпуляцій українцями на тлі відключень світла, спричинених ракетними ударами Росії. Ворог намагається перекласти провину за відсутність електроенергії на українську владу та змусити українців виходити на протести. Для ІПСО у росіян є заготовлені фрази та картинки, які поширюють у коментарях українських телеграм-каналів.

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