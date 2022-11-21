В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что ИПСО направлена на то, чтобы переложить ответственность за отсутствие электроэнергии из наносящей массированных ракетных ударов России на Украину.

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Как россияне разгоняют ИПСО

После того, как пропагандистские медиа разнесли кадры с перекрытием дороги в Одессе из-за отсутствия света, у россиян появилась идея – подстрекнуть на митинги чем больше людей, закладывая им в головы идею о том, что якобы именно украинская власть виновата в том, что нет света, а не российские ракетные удары.

Для этого у россиян есть целая методичка – перечень шаблонных фраз на двух языках – украинском и русском. Перевод снова немного ломаный. Вместо этого одесситам предлагают выйти на улицу и заявить о своих правах.

Есть еще список исключительно шаблонов на русском языке, ориентированных на одесситов – они распространяют антивластные и капитуляционные наративы.



Шаблоны, которыми россияне пытаются манипулировать одесситами / Spravdi

А еще в тех заготовленных фразах россияне пытаются развить ненависть к львовянам, потому что якобы там электричество есть, а одесситам его вроде бы не включают. Также эти заготовки направлены на то, чтобы вызвать ненависть к президенту и убедить людей, что во всем его вина – якобы не ракетные удары повлекли за собой эту ситуацию, а то, что Владимир Зеленский не проводит переговоров с Россией.

Также для ИПСО россияне создали даже картинки с набором лозунгов. Все в лучших традициях СССР. Ну и конечно – добавляют список украинских телеграмм-каналов с открытыми комментариями, чтобы писать бросать все туда.



Российские методички / Spravdi



Картинки, созданные россиянами / Spravdi

Есть еще отдельные телеграмм-каналы, притворяющиеся одесскими. Один из таких, например, пытается показать, что во Львове свет есть, в Одессе нет – то есть якобы власть почему просто не подает света одесситам. Это направлено не только на подстрекательство людей, но и на раскол общества.



Российская ИПСО / Spravdi

Обратите внимание! Россия не может противостоять украинским воинам на фронте, поэтому решила использовать ракетный террор против мирного населения, атакуя энергетическую инфраструктуру. В частности, оккупанты только 15 ноября запустили более 90 ракет, после чего стало известно, что повреждено 50% энергосистемы Украины. Без света остались ряд регионов от Запада до Востока, от Севера до Юга. Сейчас идет ликвидация атак, однако для того, чтобы поддерживать энергосистему, по всей стране применяют графики плановых отключений, но иногда вводят и экстренные. Ответственность за атаки и отсутствие света полностью лежит на России. Поэтому доверяйте информации из проверенных источников, заботьтесь о собственной информационной безопасности, поддерживайте украинскую армию и сохраняйте спокойствие.

Тем временем в России радуются ударам по энергетической инфраструктуре Украины: смотрите видео