В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что ИПСО направлена на то, чтобы переложить ответственность за отсутствие электроэнергии из наносящей массированных ракетных ударов России на Украину.
Обратите внимание Бо "последовательны": у Путина уже говорят, что не хотят смены власти в Украине
Как россияне разгоняют ИПСО
После того, как пропагандистские медиа разнесли кадры с перекрытием дороги в Одессе из-за отсутствия света, у россиян появилась идея – подстрекнуть на митинги чем больше людей, закладывая им в головы идею о том, что якобы именно украинская власть виновата в том, что нет света, а не российские ракетные удары.
Для этого у россиян есть целая методичка – перечень шаблонных фраз на двух языках – украинском и русском. Перевод снова немного ломаный. Вместо этого одесситам предлагают выйти на улицу и заявить о своих правах.
Есть еще список исключительно шаблонов на русском языке, ориентированных на одесситов – они распространяют антивластные и капитуляционные наративы.
Шаблоны, которыми россияне пытаются манипулировать одесситами / Spravdi
А еще в тех заготовленных фразах россияне пытаются развить ненависть к львовянам, потому что якобы там электричество есть, а одесситам его вроде бы не включают. Также эти заготовки направлены на то, чтобы вызвать ненависть к президенту и убедить людей, что во всем его вина – якобы не ракетные удары повлекли за собой эту ситуацию, а то, что Владимир Зеленский не проводит переговоров с Россией.
Также для ИПСО россияне создали даже картинки с набором лозунгов. Все в лучших традициях СССР. Ну и конечно – добавляют список украинских телеграмм-каналов с открытыми комментариями, чтобы писать бросать все туда.
Российские методички / Spravdi
Картинки, созданные россиянами / Spravdi
Есть еще отдельные телеграмм-каналы, притворяющиеся одесскими. Один из таких, например, пытается показать, что во Львове свет есть, в Одессе нет – то есть якобы власть почему просто не подает света одесситам. Это направлено не только на подстрекательство людей, но и на раскол общества.
Российская ИПСО / Spravdi
Тем временем в России радуются ударам по энергетической инфраструктуре Украины: смотрите видео