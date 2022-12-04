Від початку повномасштабного вторгнення українські воїни відправили на концерт Кобзона уже близько 91 150 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили чимало одиниць ворожої техніки.

Важливо Тривають кровопролитні бої, ворог йде на дно: яка ситуація зараз біля Бахмута

Актуальна статистика втрат ворога

Станом на 4 грудня українські воїни знищили:

танків – 2922 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин – 5892 (+6) одиниць;

артилерійських систем – 1908 (+2) одиниць;

РСЗВ – 395 (+0) одиниць;

засобів ППО – 210 (+0) одиниць;

літаків – 281 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 263 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1573 (+1) одиниць;

крилатих ракет – 531 (+0) одиниць;

кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4479 (+7) одиниць;

спеціальної техніки – 163 (+0) одиниць.

Найсуттєвіших втрат ворог зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Що відбувається біля Бахмута

У ЗСУ розповіли, що ситуація біля Бахмута залишається дуже складною. Однак ЗСУ контролюють її. Ворог зазнає колосальних втрат. Окупанти йдуть по трупах, десятки разів на день намагаються атакувати українських воїнів та все одно не можуть досягнути своїх цілей.