Деталі розповів Сергій Череватий – речник східного угруповання військ ЗСУ. Він наголосив: воїни ЗСУ контролюють ситуацію.

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Там тривають дуже агресивні дуже кровопролитні дуже потужні бої. Ворог по декілька десятків разів намагається штурмувати. Є певні позиційні зміни. Ситуація залишається контрольованою. Ворогу не вдається прорвати оборону. Ворог зазнає колосальних втрат,

– мовиться у повідомленні.

Череватий спростував російський фейк про те, що Бахмут начебто перебуває у напівоточенні. Воїни ЗСУ контролюють ситуації. Тим часом російські окупанти отримали декілька потужних "подарунків" від наших ракетних військ. Вони дещо погасили оптимізм загарбників.

Речник східного угруповання військ ЗСУ додав, що біля Бахмута ворог сконцентрував всю свою ударну потугу. Але головної мети окупанти не можуть досягнути вже 5 місяців. Ворогу не вдається прорвати оборону.

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