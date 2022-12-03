Ці поради ворогам Подоляк написав 3 грудня. У день, коли росіяни і далі продовжують намагатись штурмувати Бахмут.
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Подоляк порадив окупантам готуватись до Ялти
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що вороги під Бахмутом втратили тисячі мобілізованих, ув'язнених, найманців та військових.
Радник Єрмака уточнив, що це під містом, яке не несе ворогу жодного стратегічного сенсу для ходу війни.
Все, аби довести собі: ми ще щось можемо! Ні, не можете. Забудьте про Бахмут. Починайте готуватися до Ялти – Ялтинського трибуналу,
– закликав Подоляк.
Варто зауважити, що росіяни справді під Бахмутом безрезультатно намагаються чогось досягти. Вони штурмують місто щодня. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що місто наразі – це найкривавіша точка фронту.
Останні новини з Бахмута: основне
- Росіяни вперто та безрезультатно намагаються захопити Бахмут. Військовий експерт, полковник запасу, льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що спочатку місто мало для ворога оперативну цінність.
- Однак наразі воно стало "капканом". Адже вороги вже заручники своєї пропаганди – вони не можуть його взяти, але не можуть і залишити. Ба більше, втрати в окупантів там шалені. Гинуть там переважно бійці ПВК "Вагнер", тому їхні тіла ніхто не збирає.
- Щоправда російські загарбники таки вибили українські підрозділи з деяких позицій біля сіл Курдюмівка та Озарянівка, що на південь від Бахмута. Військові ЗСУ розповіли, що ворог вдався до нової тактики – піхотних атак в темний час.
- Попри це, в американському Інституті вивчення війни пояснили, що навіть заявлене Росією просування біля Бахмута 27 – 28 листопада навряд чи спричинить оперативний ефект. І звісно ж, він буде не надто швидко.