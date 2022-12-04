С начала полномасштабного вторжения украинские воины отправили на концерт Кобзона уже около 91 150 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили немало единиц вражеской техники.
Важно Продолжаются кровопролитные бои, враг идет ко дну: какая ситуация сейчас возле Бахмута
Актуальная статистика потерь врага
По состоянию на 4 декабря украинские воины уничтожили:
- танков – 2922 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин – 5892 (+6) единиц;
- артиллерийских систем – 1908 (+2) единиц;
- РСЗО – 395 (+0) единиц;
- средств ПВО – 210 (+0) единиц;
- самолетов – 281 (+1) единиц;
- вертолетов – 263 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1573 (+1) единиц;
- крылатых ракет – 531 (+0) единиц;
- кораблей/катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4479 (+7) единиц;
- специальной техники – 163 (+0) единиц.
Враг понесл самые значительные потери в направлениях Лимана и Бахмута.
Что просиходит возле Бахмута
В ВСУ рассказали, что ситуация возле Бахмута – очень сложна. Тем не менее, ее контролируют вооруженные силы Украины. Враг понес огромные потери. Захватчики йдут по трупам, десятки раз в день пытаясь атаковать украинских солдат, и до сих пор не могут достичь своих целей.