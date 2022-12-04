С начала полномасштабного вторжения украинские воины отправили на концерт Кобзона уже около 91 150 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили немало единиц вражеской техники.

Важно Продолжаются кровопролитные бои, враг идет ко дну: какая ситуация сейчас возле Бахмута

Актуальная статистика потерь врага

По состоянию на 4 декабря украинские воины уничтожили:

танков – 2922 (+5) единиц;

боевых бронированных машин – 5892 (+6) единиц;

артиллерийских систем – 1908 (+2) единиц;

РСЗО – 395 (+0) единиц;

средств ПВО – 210 (+0) единиц;

самолетов – 281 (+1) единиц;

вертолетов – 263 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1573 (+1) единиц;

крылатых ракет – 531 (+0) единиц;

кораблей/катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4479 (+7) единиц;

специальной техники – 163 (+0) единиц.

Враг понесл самые значительные потери в направлениях Лимана и Бахмута.

Что просиходит возле Бахмута

В ВСУ рассказали, что ситуация возле Бахмута – очень сложна. Тем не менее, ее контролируют вооруженные силы Украины. Враг понес огромные потери. Захватчики йдут по трупам, десятки раз в день пытаясь атаковать украинских солдат, и до сих пор не могут достичь своих целей.