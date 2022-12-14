Хлопчика у формі окупантів пропагандисти притягнули на лінію фронту. Вони знімали свій сюжет, коли позаду дитини лунали вибухи.

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Дитину використали у сюжеті

Пропагандисти стали допитували хлопчика, про що він мріє. Той сказав, що хоче нормально жити. Насправді всі українські діти мріють, аби російські окупанти забрались звідси та війна закінчилась.

Далі в дитини запитали, чому він одягнений у формі. Хлопчик відповів, що йому нібито це подобається. Хоча, очевидно, що форму він не міг взяти "ні звідки". Цілком ймовірно, що пропагандистам це було потрібно "для картинки".

Загалом з відео видно, що розмову вели російські військкори, хлопчик лише відповідав на питання. Це може свідчити, що, власне, всі питання були підготовлені.

Russian children soldiers in occupied Ukraine, interviewed by Russian propaganda journalists. Where are you, @amnesty ? #AgnesCallamardMustResign pic.twitter.com/61VvJ59Ugt — Sergej Sumlenny (@sumlenny) December 13, 2022

Кремль наказав вербувати дітей

Нещодавно у Кремлі оприлюднили місцевій владі "рекомендації" щодо проведення новорічних заходів. Найперше, що радять, – проявити стриманість витратах.

Крім того, дітей хочуть змусити записувати привітання для окупантів. Так, Росія відкрито вітає спроби зомбувати дітей. Вони мають згадувати "героїзм захисників Вітчизни" та надсилати свої вітання.