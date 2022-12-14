Мальчика в форме оккупантов пропагандисты притащили на линию фронта. Они снимали свой сюжет, когда позади ребенка раздавались взрывы.

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Ребенка использовали в сюжете

Пропагандисты стали допрашивали мальчика, о чем он мечтает. Он сказал, что хочет нормально жить. На самом деле, все украинские дети мечтают, чтобы российские оккупанты забрались отсюда и война закончилась.

Дальше ребенка спросили, почему он одет в форме. Мальчик ответил, что ему это нравится. Хотя очевидно, что форму он не мог принять "ни откуда". По всей вероятности, пропагандистам это было нужно "для картинки".

В целом из видео видно, что разговор вели русские военкоры, мальчик только отвечал на вопросы. Это может свидетельствовать о том, что все вопросы были подготовлены.

Кремль приказал вербовать детей

Недавно в Кремле обнародовали местные власти "рекомендации" по проведению новогодних мероприятий. Первое, что советуют, – проявить сдержанность затрат.

Кроме того, детей хотят заставить записывать приветствие для оккупантов. Да, Россия открыто приветствует попытки зомбировать детей. Они должны упоминать "героизм защитников Отечества" и присылать свои поздравления.