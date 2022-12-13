Накануне в сети появился свежий выпуск шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении". На этот раз его героем стал Владимир Зеленский, который пообщался с Дэвидом Леттерманом о войне и том, что помогает каждому украинцу справиться с трудностями. Не обошлось, конечно, без анекдотов.
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Чувство юмора очень важно, – Зеленский
Президент отметил, что у украинцев сейчас не так уж много моментов, когда на лицах появляется улыбка. В то же время он отметил, что "чувство юмора – оно очень важно, чтобы не сойти с ума".
Но и правда, даже в самые страшные моменты украинцы шутят и пытаются хоть как-то разрядить напряжение, которое витает в воздухе. Неудивительно, что то же отключение света породило бешеное количество мемов.
Беседуя с Леттерманом, Зеленский предложил ему послушать актуальный анекдот. Понятно, что ведущий не отказался, ведь послушать шутку можно было из уст президента, у которого прошлое комика.
Итак: "Встречаются два одессита, два одесских еврея. Один другому говорит:
- – Ну что? Как там ситуация? Что говорят?
- – Ну, что говорят… Говорят, что война.
- – Что за война?
- – Россия воюет с НАТО.
- – Что, серьезно?
- – Да, да, война. Россия борется с НАТО.
- – И что, как там?
- – Ну, как там… 70 тысяч российских военных убиты. Потратили почти все ракеты. Много техники поломанной, взорванной. Такова ситуация.
- – А что НАТО?
- – А что НАТО? НАТО еще не подъехало.
В этом анекдоте, как говорится, только частичка шутки. Ведь по факту он показывает реалии. На протяжении более чем 9 месяцев украинские военные мужественно противостоят России. Тем временем в Кремле продолжают рассказывать басни о войсках НАТО на территории нашей страны и о том, что они непременно пойдут на Москву.
Может ли НАТО вступить в войну
- Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ситуация в Украине может выйти из-под контроля. И в таком случае НАТО может вступить в войну против России.
- В то же время, предполагает военный эксперт Петр Черник, соответствующее заявление не означает, что Североатлантический союз стремится воевать с Россией. Это скорее предупреждение для Кремля, что такой сценарий возможен. Путину и его приспешникам придется дважды, а то и трижды подумать.
- Тем временем США развернут авиационные и артиллерийские подразделения в Латвии. Известно, что в этой стране они будут на постоянной основе. Соответствующее решение было принято на фоне войны, которую Россия развязала против Украины.