Россия планирует реформирование армии и расширение вооруженных сил, однако эксперты убеждены, что это больше похоже на фантазии, чем на реальные планы. Кроме того, британские разведчики отмечают, что Кремль начал думать об усовершенствовании "второй армии мира", откровенно говоря, поздно.

Читайте также Больше, чем население 12 государств: означающих потери России в 100 тысяч человек

Оккупанты умирают на фронте, а Путин проводит "реформы"

21 декабря российскому диктатору Путину представили планы по увеличению численности российской армии примерно на 30% – то есть до 1,5 миллиона человек. Однако когда этот уровень будет достигнут, – неизвестно. В министерстве обороны отмечают, что такие "изменения" свидетельствуют, что Россия планирует адаптировать свои военные мощности к долговременной войне в Украине, однако это все выглядит очень нереалистичным.

Остается непонятным, как Россия найдет новобранцев для завершения такого "расширения". Это ведь в то время, когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине,

– пишут в Лондоне.

Кроме того, там упомянули о маразматическом заявлении вражеского министра обороны Сергея Шойгу, который сказал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО представляет угрозу России. Как отметил Шойгу, Кремль планирует привлекать к "реформе" не менее двух бригад на северо-западе государства, чтобы увеличить численность дивизий.

Россия создает иллюзию, воюющую с НАТО, а не конкретно с Украиной

К этой теме следует упомянуть, что кремлевская пропаганда часто вбрасывает в информационное поле нарратив, что на самом деле Россия воюет не конкретно с Вооруженными Силами Украины, а Североатлантическим альянсом. Почему это манипуляция, мы объясняли в этом материале.

Во время войны, как никогда, следует проверять информацию, ведь можно слепо поверить в фейки, распространяемые Россией. Вражеские пропагандисты сейчас пытаются проводить ИПСО с мозгами украинцев – то есть психологические операции, нацеленные на то, чтобы вызвать у нас определенные эмоции и дестабилизировать на ментальном уровне.



Как не поддаваться ИПСО россиян / Картинка 24 Канала