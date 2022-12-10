Про це для 24 каналу розповів політолог, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він зазначив, що Росія не має балансу між центром і периферією.

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"Росія висмоктує ресурси з Сибіру, Уралу, Півночі й Далекого Сходу. Місцеві бюджети надмалі, все надміру централізоване. Всі рішення ухвалюють у дуже закритому порядку і є дуже велика дистанція з владою", – сказав Божко.

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Росіяни живуть в різних реаліях

За словами політолога, централізованість викликає певний протест. Відтак, треба звертатися не так до національно-етнічних маркерів, як до регіональних та економічних. На думку Божка, саме вони можуть спричинити розлам Росії.

Не бачимо комплексної політики в Росії, яка б дозволяла створити контроль за ситуацією в усіх регіонах. Деякі російські економічні географи говорять, що, по суті, Росія – це 4 країни. Ми не беремо до уваги етнічний склад населення, – зазначив Божко.

Він пояснив, що ці 4 шматки живуть в різних економічних, ціннісних, соціодемографічних реаліях. Відповідно, зважаючи на конфлікт між цими різними світоглядами, людині з Москви дуже важко зрозуміти, чим живе людина з села під Астраханню.

"Там проблеми з газом, немає доріг, вимирання сіл. Усе це не знаходить класичної політичної форми вираження, до якої ми звикли. У Росії відсутні опції вийти на вулиці чи проголосувати на виборах за іншого кандидата, тому мають бути інші шляхи, з урахуванням пасивності росіян. У них вкорінена свідомість, що змінити щось неможливо", – додав Божко.

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