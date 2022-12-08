Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він переконаний, що жодна людина не в змозі зупинити історичні процеси, які вже запущені.
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Кулеба закликав не боятися розпаду Росії
Я закликаю світ не боятися того, що Росія розвалюється. Якщо колеса історії почали рух, жодна людина не змінить цього,
– заявив Кулеба.
Глава МЗС України впевнений, що світ не рухне, якщо Росія розпадеться. Він нагадав так звану промову "Котлета по-київськи", коли світ боявся розвалу СРСР.
"Замість того, щоб думати про те, як допомогти Росії вижити й стати нормальним членом міжнародної спільноти, настав час визнати той факт, що ця Росія не може бути нормальним членом міжнародної спільноти. Я не думаю, що світ рухне, якщо Росія розвалиться. Але народ Росії розвалить свою країну, як це сталося з Російською імперією в 1917 році", – заявив Кулеба.
Як на Заході змінилася риторика щодо Росії
- Навесні серед лідерів Заходу побутувала думка, що Росії слід "зберегти обличчя" після війни в Україні. Зокрема, таку заяву робив президент Франції Еммануель Макрон, за що опинився під критикою.
- Восени, коли Україна провела успішний контрнаступ на Харківщині та Херсонщині, а також завдала Росії чималих втрат, риторика змінилася. Тепер побутує думка, що Україна повинна перемогти у війні.
- У НАТО, Німеччині, США та інших країн заявляють, що Україна має повністю деокупувати території, які захопила Росія. Крім того, у НАТО вважають, що режим Владіміра Путіна у жодному разі не може перемогти.
- Це неабияк турбує Кремль, який намагається зірвати довгострокову підтримку України з боку Заходу. Росія намагається змусити сісти України за стіл переговорів, щоб взяти час для відновлення своїх сил.