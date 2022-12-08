Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він переконаний, що жодна людина не в змозі зупинити історичні процеси, які вже запущені.

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Кулеба закликав не боятися розпаду Росії

Я закликаю світ не боятися того, що Росія розвалюється. Якщо колеса історії почали рух, жодна людина не змінить цього,

– заявив Кулеба.

Глава МЗС України впевнений, що світ не рухне, якщо Росія розпадеться. Він нагадав так звану промову "Котлета по-київськи", коли світ боявся розвалу СРСР.

"Замість того, щоб думати про те, як допомогти Росії вижити й стати нормальним членом міжнародної спільноти, настав час визнати той факт, що ця Росія не може бути нормальним членом міжнародної спільноти. Я не думаю, що світ рухне, якщо Росія розвалиться. Але народ Росії розвалить свою країну, як це сталося з Російською імперією в 1917 році", – заявив Кулеба.

Довідка. Промова "Котлета по-київськи" – жартівлива назва промови президента США Джорджа Буша-старшого, з якою він виступив 1 серпня 1991 року в Києві. Буш застерігав українців від "самовбивчого націоналізму", закликаючи зберегти СРСР та відмовитися від незалежності від Москви. Промова обурила українських націоналістів та американських консерваторів. Редактор газети The New York Times Вільям Сафір назвав її "Котлетою по-київськи" (Chicken Kiev speech – "курка" також використовується як "боягуз" в англійському сленгу).

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