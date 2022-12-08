Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он убежден, что ни один человек не в состоянии остановить уже запущенные исторические процессы.

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Кулеба призвал не бояться распада России

Я призываю мир не опасаться того, что Россия разваливается. Если колеса истории начали движение, ни один человек не изменит этого,

– заявил Кулеба.

Глава МИД Украины уверен, что мир не рухнет, если Россия распадется. Он напомнил так называемую речь "Котлета по-киевски", когда мир боялся развала СССР.

"Вместо того, чтобы думать о том, как помочь России выжить и стать нормальным членом международного сообщества, пора признать тот факт, что эта Россия не может быть нормальным членом международного сообщества. Я не думаю, что мир рухнет, если Россия развалится. Но народ России развалит свою страну, как это произошло с Российской империей в 1917 году", – заявил Кулеба.

Справка. Речь "Котлета по-киевски" – шутливое название речи президента США Джорджа Буша-старшего, с которой он выступил 1 августа 1991 года в Киеве. Буш предостерег украинцев от "самоубийственного национализма", призывая сохранить СССР и отказаться от независимости от Москвы. Речь возмутила украинских националистов и американских консерваторов. Редактор газеты The New York Times Уильям Сафир назвал ее "Котлетой по-киевски" (Chicken Kiev speech – "курица" также используется как "трус" в английском сленге).

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