Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он убежден, что ни один человек не в состоянии остановить уже запущенные исторические процессы.
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Кулеба призвал не бояться распада России
Я призываю мир не опасаться того, что Россия разваливается. Если колеса истории начали движение, ни один человек не изменит этого,
– заявил Кулеба.
Глава МИД Украины уверен, что мир не рухнет, если Россия распадется. Он напомнил так называемую речь "Котлета по-киевски", когда мир боялся развала СССР.
"Вместо того, чтобы думать о том, как помочь России выжить и стать нормальным членом международного сообщества, пора признать тот факт, что эта Россия не может быть нормальным членом международного сообщества. Я не думаю, что мир рухнет, если Россия развалится. Но народ России развалит свою страну, как это произошло с Российской империей в 1917 году", – заявил Кулеба.
Как на Западе изменилась риторика по отношению к России
- Весной среди лидеров Запада было мнение, что России следует "сохранить лицо" после войны в Украине. Такое заявление делал президент Франции Эммануэль Макрон, за что оказался под критикой.
- Осенью, когда Украина провела успешное контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях, а также нанесла России немалые потери, риторика изменилась. Теперь существует мнение, что Украина должна победить в войне.
- В НАТО, Германии, США и других странах заявляют, что Украина должна полностью деоккупировать территории, захваченные Россией. Кроме того, в НАТО считают, что режим Владимира Путина ни в коем случае не может победить.
- Это очень беспокоит Кремль, который пытается сорвать долгосрочную поддержку Украины со стороны Запада. Россия пытается заставить сесть Украины за стол переговоров, чтобы взять время для возобновления своих сил.