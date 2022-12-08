Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По словам главы МИД Украины, россияне не хотят переговоров, а наоборот – готовятся к новым боям.
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Ничего не указывает на то, что Россия хочет переговоров
Кулеба рассказал, что после отступления из Херсона оккупанты перебросили свои войска на Донбасс и пытаются захватить Бахмут. Министр подчеркнул, что, несмотря на ряд заявлений Москвы о стремлении к мирным переговорам, поведение Кремля показывает, что он не готов к диалогу.
Они готовятся к новым сражениям, к новым наступательным операциям, а не к переговорам. Следовательно, ничто не говорит в пользу того, что Россия готова к переговорам,
– подчеркнул Кулеба.
Переговоры Украины и России: что известно
- Украина с самого начала полномасштабного вторжения России пыталась остановить войну дипломатией. В Киеве согласились на переговоры на границе с Беларусью, хотя режим Александра Лукашенко предоставил России белорусскую территорию для агрессии против Украины.
- Также Украина и Россия весной встречались при посредничестве Турции, однако переговоры не принесли никаких результатов. В Кремле отказались от условий мира, которые объявила Украина.
- После этого на фоне российских ультиматумов, массированных обстрелов, зверств и успехов ВСУ, Украина решила приостановить переговоры. Российские пропагандисты обвиняли Украину, мол, и не хочет мира. Однако это не так, в Киеве стремятся к миру и требуют, чтобы российские военные покинули территорию Украины.
- Однако в Кремле считают это нереальным условием, поэтому наивно пытаются оставить Украину без света, чтобы украинцы якобы подтолкнули власть к переговорам.
- Кроме того, следует отметить тенденцию в русской риторике. В Кремле говорят о переговорах только тогда, когда терпят поражение на поле боя.