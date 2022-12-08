Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По словам главы МИД Украины, россияне не хотят переговоров, а наоборот – готовятся к новым боям.

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Ничего не указывает на то, что Россия хочет переговоров

Кулеба рассказал, что после отступления из Херсона оккупанты перебросили свои войска на Донбасс и пытаются захватить Бахмут. Министр подчеркнул, что, несмотря на ряд заявлений Москвы о стремлении к мирным переговорам, поведение Кремля показывает, что он не готов к диалогу.

Они готовятся к новым сражениям, к новым наступательным операциям, а не к переговорам. Следовательно, ничто не говорит в пользу того, что Россия готова к переговорам,

– подчеркнул Кулеба.

Переговоры Украины и России: что известно