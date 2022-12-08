Меркель заявила, что все войны заканчиваются переговорами. Свое участие в урегулировании войны в Украине бывший канцлер исключает.

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Меркель не готова участвовать в урегулировании войны

Однажды она завершится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров,

– сказала Меркель.

На вопрос о том, можно ли говорить, что время и обстоятельства переговоров определит Украина, эксканцлер ответила: "Есть разница между диктаторским миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и дружественными, открытыми переговорами друг с другом. Это все, что я хочу сказать по этому поводу".

Она также заявила, что минские соглашения 2014 – 2015 годов были попыткой дать Украине время стать сильнее.

"Всем нам было понятно, что это замороженный конфликт, что проблема не решена, но именно это дало Украине драгоценное время. Киев использовал это время, чтобы стать сильнее, что можно видеть сегодня. Украина 2014/15 года — это не сегодняшняя Украина", – резюмировала Меркель.

Данилов раскритиковал Меркель

На заявление Ангелы Меркель ответил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он в твиттере намекнул, что единственно возможное завершение войны – это капитуляция России.

"Чтобы завершить войну, Украине не нужен стол переговоров, капитуляцию Путина можно принять и стоя. Госпожа (Меркель – 24 канал) участвовала в "минских соглашениях", результаты известны", – написал Данилов.

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