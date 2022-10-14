Об этом она заявила во время выступления в Лиссабоне. Меркель сказала, что "вы всегда действуете в том времени, в котором находитесь" и что она не жалеет о своих решениях.

Важно Цена ошибок и поддержка Украины: что общего между Меркель и Меллони

Под углом зрения того времени было очень рационально и понятно получать трубопроводный газ, в том числе из России, который был дешевле, чем сжиженный природный газ из других частей света,

– добавила бывший канцлер Германии.

Более того, она назвала Россию надежным поставщиком энергоносителей.

"Жестокое нападение со стороны России (на Украину – 24 канал) привело к изменениям, это поворотный момент, и новое правительство, конечно, должно иметь дело с этим, и оно это делает", – сказала Меркель.

Справка. Ангела Меркель возглавляла правительство Германии с 2005 по 2021 год. Во время ее пребывания в должности был введен в эксплуатацию российский газопровод "Северный поток-1", а также завершено строительство "Северного потока-2". Последний газопровод так и не был введен в эксплуатацию, поскольку нынешний канцлер Германии Олаф Шольц остановил процесс его сертификации незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

В ОП обвинили Меркель в помощи России

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель продолжает подыгрывать России. Ранее, немецкая политик заявила, мол, крепкого мира в Европе нельзя достичь без участия страны-агрессора. На это ответил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

По его мнению, госпожа Меркель и является одной из причин столь масштабной трагедии в Украине, поскольку она постоянно поддерживала Россию, мол, та должна быть интегрирована в экономическое пространство Европы и без ее газа ЕС не обойдется.

А политолог Николай Давыдюк считает, что подобные заявления Меркель очень сильно "пахнут российским газом". Они абсолютно безответственны и возмутительны, учитывая, как россияне искалечили судьбы миллионов украинцев. Как отмечает Давыдюк, Меркель на протяжении всей своей каденции не была канцлером, а просто "губернатором, подыгрывавшим России на территории Германии".

Ранее Меркель отметилась интересным заявлением: смотрите видео